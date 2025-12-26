El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de lluvia y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con condiciones que se mantendrán durante la mayor parte del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 3 a 4 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La precipitación comenzará a ser notable a partir del periodo de las 02:00, con una acumulación de hasta 3 mm de lluvia. A lo largo de la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, con valores que oscilarán entre 0.1 y 1 mm. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la intensidad de la lluvia podría aumentar, alcanzando hasta 3 mm en el periodo de las 07:00 a las 13:00. La probabilidad de precipitación es alta, con un 65% en las primeras horas y un 80% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Vilaboa necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo del día. Se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas del día.

A medida que el día avance, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente. Hacia la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero la probabilidad de tormentas disminuirá, con un 45% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 9 grados , lo que podría ofrecer un leve respiro del frío matutino.

La noche caerá sobre Vilaboa con cielos despejados, lo que permitirá que las temperaturas desciendan nuevamente a niveles cercanos a los 3 grados. La visibilidad mejorará, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, es recomendable estar preparado para cualquier eventualidad, ya que el tiempo en esta época del año puede ser impredecible. En resumen, el 26 de diciembre será un día fresco y húmedo en Vilaboa, con lluvias intermitentes y un cielo mayormente cubierto.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.