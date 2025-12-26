El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 90% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La precipitación acumulada en este periodo podría alcanzar hasta 1.5 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A medida que avance el día, las condiciones seguirán siendo inestables. Entre la 1 y las 7 de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a 1°C, con una sensación térmica que podría descender hasta -2°C debido a la combinación de viento y humedad. El viento soplará del sur, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Durante la mañana, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando hasta 2°C en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo baja, oscilando entre -1°C y -2°C. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 90% entre las 7 y las 1 de la tarde, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

En la tarde, la temperatura podría llegar a un máximo de 6°C, pero la sensación térmica seguirá siendo fría, especialmente con la presencia de vientos del sur-sureste que podrían alcanzar hasta 17 km/h. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque podría disminuir ligeramente hacia la tarde, con acumulaciones de precipitación que podrían sumar hasta 2 mm en total.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando valores cercanos a 2°C, con una sensación térmica que podría bajar a -2°C. La probabilidad de tormenta y lluvia se reducirá a 0% entre las 7 de la tarde y la medianoche, lo que permitirá que la noche transcurra con un tiempo más tranquilo.

En resumen, el día en Vila de Cruces se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Se recomienda a los residentes que se mantengan abrigados y que estén atentos a las condiciones climáticas, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.