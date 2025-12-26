El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 5 grados , con una sensación térmica que podría descender a 3 grados, debido a la humedad y el viento.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados en la tarde, aunque la sensación térmica se mantendrá más baja, rondando los 10 grados. Esto se debe a la combinación de la nubosidad y el viento, que soplará del sur con rachas que podrían alcanzar hasta 43 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

La probabilidad de lluvia será alta, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 80% de posibilidad de precipitaciones. Durante este periodo, se prevé que caigan entre 0.3 y 0.5 mm de lluvia. Posteriormente, entre las 07:00 y las 13:00, la probabilidad de lluvia aumentará al 95%, con acumulaciones que podrían llegar a los 6 mm en total. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para un día húmedo y posiblemente incómodo.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas también será notable, con un 50% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Las tormentas podrían traer consigo lluvias intensas, lo que podría causar algunas interrupciones en las actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la noche, la probabilidad de precipitaciones disminuirá, y el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado.

En cuanto a la nieve, no se esperan acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. La sensación de frío persistirá, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando el viento se sienta más fuerte.

Los habitantes de Vigo deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. Con un tiempo tan variable, es recomendable llevar paraguas y vestirse en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.