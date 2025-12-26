El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 8 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La precipitación será un factor importante, con valores que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas más activas de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas. A medida que avanza el día, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que indica que es probable que se produzcan descargas eléctricas y lluvias intermitentes.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que puede hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

El viento también jugará un papel en el tiempo de Valga, soplando principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los vientos del sur traerán consigo aire húmedo, lo que podría intensificar las condiciones de lluvia y tormenta.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque las temperaturas seguirán cayendo, alcanzando mínimos de alrededor de 2 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Los residentes de Valga deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día de clima invernal, con la posibilidad de tormentas y lluvias que podrían afectar sus planes navideños.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.