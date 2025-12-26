El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 3 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas de la mañana.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 50% de posibilidades de lluvia entre la 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que es probable que los habitantes de Tui experimenten lluvias ligeras durante la mañana, especialmente en las primeras horas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se espera que el cielo permanezca cubierto. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 4 mm, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que el ambiente se sienta más frío. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es típico en esta época del año.

No se prevé la caída de nieve en Tui, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación. Sin embargo, la posibilidad de tormentas es moderada, con un 50% de probabilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar algunas rachas de viento más intensas y un ambiente inestable.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con lluvias ligeras en la mañana y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, pero quienes salgan deben estar preparados para la lluvia y el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.