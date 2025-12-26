El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 4 grados . A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

La probabilidad de precipitación será notable, especialmente en las horas de la tarde, con un 70% de posibilidades entre la 1 y las 7 de la tarde. Durante este periodo, se anticipa que la lluvia será escasa, aunque no se descartan episodios de tormenta, con una probabilidad del 70% en el mismo intervalo. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.2 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 1 mm hacia el final del día, lo que sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, sí será persistente.

Las temperaturas experimentarán un ligero aumento, alcanzando hasta 11 grados en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la tarde y la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 67% y el 88%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 16 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas caerán nuevamente, situándose en torno a los 4 grados hacia la medianoche. La probabilidad de nieve es mínima, con un 5% en las primeras horas del día, lo que indica que no se esperan acumulaciones significativas.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo cambiante, con cielos nublados y posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde. Los habitantes deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas ligeras, pero sin grandes acumulaciones de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.