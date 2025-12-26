El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y la posibilidad de tormentas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 3 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las primeras horas del día.

A partir del mediodía, la situación meteorológica se tornará más inestable. Se prevé un aumento en la probabilidad de precipitaciones, que alcanzará hasta un 80% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde, cuando las tormentas sean más probables. La temperatura máxima del día se espera que alcance los 11 grados , lo que podría generar una sensación térmica más baja, especialmente con la presencia del viento.

El viento soplará del sureste, con rachas que alcanzarán hasta 35 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto, combinado con la humedad y las temperaturas, hará que la sensación térmica se sienta más fría, especialmente durante los momentos de lluvia y tormenta. La sensación térmica podría descender a niveles cercanos a 1 grado en las primeras horas del día y mantenerse baja durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que caigan a alrededor de 3 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormentas disminuirá, pero aún se mantendrá un riesgo de lluvias ligeras.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias. Los residentes deben estar preparados para condiciones frías y húmedas, especialmente durante la tarde, cuando las tormentas sean más probables. Se recomienda llevar ropa adecuada y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.