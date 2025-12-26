El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica condiciones de "Cubierto con tormenta y lluvia escasa" en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 8:00 de la mañana. Durante este tiempo, se espera que la precipitación alcance hasta 1.0 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas oscilarán entre 1 y 2 grados durante la mañana, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, con valores que podrían descender hasta -3 grados en algunos momentos. Es recomendable que los habitantes de Silleda se vistan adecuadamente para enfrentar estas bajas temperaturas, especialmente en las horas más frías del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, con un 80% de posibilidad de lluvia entre la 1:00 y las 7:00, y un 90% entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los residentes experimenten chubascos intermitentes, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 35 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío más aguda, por lo que se aconseja tener precaución al salir.

A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 7 grados . Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo baja debido al viento persistente. La probabilidad de tormentas disminuirá hacia la tarde, aunque aún se mantendrá un 30% de posibilidad de lluvia entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde.

Hacia el final del día, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que podría despejarse en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el final de un día invernal caracterizado por la inestabilidad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.