El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 95% en las primeras horas. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 0.9 mm en la primera hora y aumentando a 5 mm en el periodo de la mañana, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 5 y 10 grados , con un leve aumento hacia la tarde. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 2 a 6 grados, lo que sugiere que, aunque las temperaturas no sean extremadamente bajas, la humedad y el viento podrían hacer que se sienta más frío. La dirección del viento será predominantemente del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas más activas, lo que podría contribuir a una sensación de frío adicional.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, especialmente entre las 01:00 y las 13:00, donde se prevé que las condiciones sean más inestables. Las tormentas podrían ser acompañadas de ráfagas de viento que superen los 30 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar precauciones en la navegación marítima.

Hacia la tarde, la situación meteorológica comenzará a mejorar ligeramente, con una disminución en la intensidad de las lluvias y una reducción en la nubosidad. Sin embargo, aún se prevén intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 18:08. La temperatura podría alcanzar un máximo de 10 grados hacia el final de la tarde, lo que ofrecerá un respiro temporal del frío matutino.

Es recomendable que los residentes y visitantes de Sanxenxo se preparen para un día de clima variable, llevando ropa adecuada para la lluvia y el viento. Las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta. La jornada promete ser un recordatorio del carácter cambiante del tiempo invernal en la costa gallega, donde la naturaleza puede ser tanto hermosa como desafiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.