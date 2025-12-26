El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente brumoso que dará paso a un cielo muy nuboso, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, la nubosidad se mantendrá alta, con períodos de cielo cubierto que se extenderán hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán mínimas de alrededor de 2 grados, mientras que por la tarde, las temperaturas podrían llegar hasta los 12 grados, proporcionando un leve respiro del frío invernal.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 20% de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 55% entre las 07:00 y las 13:00. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La posibilidad de tormentas es similar, con un 20% de probabilidad en la mañana y un 55% en la franja horaria mencionada.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 68% y el 88%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto, combinado con el viento, que soplará del sur y sureste a velocidades que oscilarán entre 1 y 18 km/h, contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia la noche, con cielos más despejados. Sin embargo, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 1 grado en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque aquellos que salgan deben estar preparados para el tiempo variable y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.