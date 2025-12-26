El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes se intensifiquen, llevando a un estado de cielo cubierto con lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la mañana. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando hasta un 80% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 1 y 11 grados . Las primeras horas de la mañana serán frías, con temperaturas alrededor de 2 grados, aumentando ligeramente a medida que se acerque el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Aunque no se esperan rachas fuertes, el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que avance la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, pero seguirá siendo moderado.

En cuanto a la nieve, no se anticipan precipitaciones en forma de nieve, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la acumulación de nieve. Sin embargo, la posibilidad de bruma se incrementará hacia la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en algunas áreas.

La jornada se caracterizará por un ocaso a las 18:09, lo que significa que la luz del día se reducirá rápidamente después del mediodía. Los residentes de Salceda de Caselas deben estar preparados para un día mayormente gris y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

