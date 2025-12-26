El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, con una humedad relativa alta que rondará el 82%. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 16 km/h desde el noreste, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Las lluvias continuarán, con acumulaciones que podrían llegar a 5 mm en total. La probabilidad de tormenta se mantiene alta, alcanzando el 95% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto implica que los residentes deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. La temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados, con una humedad que podría llegar al 88%, lo que hará que el ambiente se sienta bastante húmedo y frío.

Hacia el final de la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente a 4 grados por la noche, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La velocidad del viento se mantendrá en torno a los 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

En resumen, el día de hoy en Ribadumia se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es recomendable que los residentes tomen precauciones al salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de tormenta, y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.