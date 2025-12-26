El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y con probabilidades de tormenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitación será del 65% hasta las 07:00, aumentando a un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Redondela se enfrenten a lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 3 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

A partir de la tarde, la situación se tornará más complicada, ya que se prevé un incremento en la intensidad de las tormentas. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 80% entre las 07:00 y las 13:00, y un 45% entre las 13:00 y las 19:00. Esto significa que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de ráfagas de viento significativas.

En cuanto a las temperaturas, se espera un leve aumento a lo largo del día, alcanzando un máximo de 11 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente durante las horas de lluvia, con valores que podrían descender a 1 grado en algunos momentos. Esto se debe a la combinación de la humedad y el viento, que soplará del sureste con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más críticas.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar, aunque el cielo permanecerá mayormente despejado. Las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que la sensación térmica se mantenga fría, por lo que se recomienda a los residentes abrigarse adecuadamente si planean salir.

En resumen, el día de hoy en Redondela se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos nublados, lluvias y tormentas, lo que requerirá precaución a la hora de salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.