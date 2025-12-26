El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias intermitentes. Las temperaturas durante la madrugada oscilarán entre los 3 y 4 grados , lo que puede generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y tormentas que podrían traer lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 4 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 17 km/h desde el norte, lo que podría contribuir a una sensación térmica más baja.

Durante la tarde, la situación no mejorará significativamente. Se espera que las lluvias continúen, con una probabilidad de precipitación que se mantendrá en torno al 95% entre las 7 y las 13 horas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 9 grados, pero la combinación de viento y humedad hará que la sensación térmica sea más baja. Las tormentas podrían ser más intensas en algunos momentos, especialmente en la franja horaria de la tarde, cuando se prevé que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 27 km/h desde el sureste.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente. Las lluvias se volverán menos frecuentes y, aunque el cielo seguirá cubierto, se espera que la probabilidad de tormentas disminuya. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche. La humedad relativa también comenzará a bajar, lo que podría hacer que la sensación de frío sea un poco más llevadera.

En resumen, Pontevedra experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y paraguas si planean salir. La combinación de frío, humedad y viento hará que sea un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.