El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontecesures según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 26 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones se mantengan así durante la mayor parte de la jornada. Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 3 grados , aumentando ligeramente a 4 grados en las horas posteriores.
A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando el 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Las precipitaciones acumuladas en este periodo podrían llegar a 0.2 mm, lo que sugiere que la lluvia será ligera pero constante. La situación se mantendrá similar hasta la tarde, con lluvias que podrían intensificarse, especialmente entre las 7 y las 1 de la tarde, donde se prevé que la precipitación alcance hasta 1 mm.
El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando principalmente del sur con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. En las horas más activas, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La humedad relativa será alta, superando el 90% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.
A partir de la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando entre 5 y 7 grados , y el cielo seguirá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan gradualmente. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que podría generar momentos de inestabilidad climática.
Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, con cielos que podrían despejarse en las últimas horas del día. Las temperaturas descenderán a 4 grados hacia la medianoche, y la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente. Sin embargo, la posibilidad de tormentas seguirá presente hasta el final del día.
En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones inestables y llevar paraguas si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.
