El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones se mantengan así durante la mayor parte de la jornada. Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 3 grados , aumentando ligeramente a 4 grados en las horas posteriores.

A medida que avance la mañana, la probabilidad de precipitación será alta, alcanzando el 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Las precipitaciones acumuladas en este periodo podrían llegar a 0.2 mm, lo que sugiere que la lluvia será ligera pero constante. La situación se mantendrá similar hasta la tarde, con lluvias que podrían intensificarse, especialmente entre las 7 y las 1 de la tarde, donde se prevé que la precipitación alcance hasta 1 mm.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, soplando principalmente del sur con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. En las horas más activas, se registrarán ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. La humedad relativa será alta, superando el 90% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

A partir de la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando entre 5 y 7 grados , y el cielo seguirá cubierto, aunque se espera que las lluvias disminuyan gradualmente. La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que podría generar momentos de inestabilidad climática.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, con cielos que podrían despejarse en las últimas horas del día. Las temperaturas descenderán a 4 grados hacia la medianoche, y la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente. Sin embargo, la posibilidad de tormentas seguirá presente hasta el final del día.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones inestables y llevar paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.