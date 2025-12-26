El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las primeras horas del día. A partir de la tarde, se espera que el cielo esté completamente cubierto, lo que podría traer consigo algunas tormentas y lluvias escasas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 1 y 11 grados . Las primeras horas de la mañana serán frías, con temperaturas alrededor de 1 grado, pero se espera un leve aumento hacia el mediodía, alcanzando hasta 11 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que se mantendrá en torno a los 2 a 4 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 10 km/h en momentos puntuales.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70-90% durante la tarde y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de aproximadamente 0.2 a 0.6 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son del 40% en las primeras horas y aumentan a un 75% durante la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 75% en la tarde, lo que podría generar algunas interrupciones en actividades al aire libre. Sin embargo, las condiciones mejorarán hacia la noche, cuando se espera que el cielo comience a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y posibilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas centrales del día. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.