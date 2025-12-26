El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponteareas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso en las primeras horas del día. A partir de la tarde, se espera que el cielo esté completamente cubierto, lo que podría traer consigo algunas tormentas y lluvias escasas.
Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 1 y 11 grados . Las primeras horas de la mañana serán frías, con temperaturas alrededor de 1 grado, pero se espera un leve aumento hacia el mediodía, alcanzando hasta 11 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que se mantendrá en torno a los 2 a 4 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 10 km/h en momentos puntuales.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70-90% durante la tarde y la noche.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de aproximadamente 0.2 a 0.6 mm a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son del 40% en las primeras horas y aumentan a un 75% durante la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando un 75% en la tarde, lo que podría generar algunas interrupciones en actividades al aire libre. Sin embargo, las condiciones mejorarán hacia la noche, cuando se espera que el cielo comience a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente.
En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas, alta humedad y posibilidades de lluvia y tormentas, especialmente en las horas centrales del día. Se aconseja a los residentes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.
