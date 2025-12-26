El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 2 y 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 9 grados, aunque la sensación térmica podría ser más baja, especialmente en las horas más frías.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias ligeras, especialmente entre las 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se anticipa que la cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 2 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se prevén algunas lloviznas intermitentes.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con algunas horas en las que podría haber un leve despeje, especialmente hacia la tarde. Sin embargo, la nubosidad persistente podría dificultar la visibilidad y contribuir a un ambiente gris y húmedo.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve en la zona. La probabilidad de nieve es baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, pero no se anticipa que se materialice.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable estar preparados para condiciones cambiantes y llevar ropa adecuada para la lluvia y el frío. La jornada de hoy en Ponte Caldelas será un reflejo del invierno gallego, con un tiempo fresco y húmedo, ideal para disfrutar de un día acogedor en casa o en compañía de amigos y familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.