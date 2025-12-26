El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 90% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La precipitación acumulada durante este periodo podría alcanzar hasta 5 mm, lo que indica que es probable que se produzcan chubascos intermitentes.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica se mantendrá similar, con tormentas y lluvias escasas continuando hasta las 10:00. La temperatura durante la mañana oscilará entre los 3 y 5 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría debido a la humedad y el viento. La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90%, lo que contribuirá a una sensación de incomodidad.

En la tarde, a partir de las 11:00, se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque las lluvias comenzarán a disminuir. La temperatura alcanzará su punto máximo de 11 grados a las 16:00, proporcionando un ligero respiro en comparación con las temperaturas más frías de la mañana. Sin embargo, la probabilidad de tormenta seguirá siendo significativa, con un 55% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que aún podrían ocurrir chubascos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo del día. Se prevé que sople desde el noreste a velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente durante las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse. A partir de las 19:00, la probabilidad de tormenta disminuirá a cero, y el cielo se despejará gradualmente. Las temperaturas caerán nuevamente, alcanzando los 3 grados hacia la medianoche. La humedad relativa se mantendrá alta, pero la ausencia de precipitaciones permitirá que la noche sea más tranquila.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo inestable, con tormentas y lluvias escasas en la mañana, mejorando ligeramente hacia la tarde y noche. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.