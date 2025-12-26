El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y cubierto, con una probabilidad significativa de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 2 grados . A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 3 grados, alcanzando un máximo de 4 grados en las horas centrales.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas de la tarde, donde se prevé una acumulación de hasta 0.8 mm de lluvia. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 45% durante la mañana, aumentando a un 80% en la franja horaria de 13:00 a 19:00. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Pazos de Borbén experimenten chubascos intermitentes, especialmente en la tarde, cuando la actividad tormentosa será más intensa.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza la tarde, pero aún se mantendrá por encima del 70%. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la humedad elevada.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán nuevamente a los 2 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan algunas lloviznas ligeras. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también puede ofrecer momentos de calma entre las tormentas. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras se espera que el tiempo mejore en los días siguientes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.