El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso y cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo que se mantendrá cubierto durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La sensación térmica podría ser más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 65% y el 85%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas relativamente bajas, puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Los vientos soplarán principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 9 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h en las horas más activas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas, aunque hay una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. La probabilidad de precipitación es del 80% entre la 1 y las 7 de la mañana, y del 95% entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Se prevé que la cantidad de lluvia acumulada sea mínima, con valores que podrían alcanzar hasta 3 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles chubascos, especialmente en las horas de mayor actividad.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 80% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 95% entre las 7 de la mañana y la 1 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no sean intensas, podrían generar momentos de inestabilidad en el tiempo, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que la nubosidad persista, pero con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, y el cielo podría despejarse en algunos momentos, ofreciendo breves intervalos de sol. Sin embargo, la mayor parte del día se caracterizará por un ambiente gris y húmedo, típico de esta época del año en Oia.

