El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas que rondarán los 6 grados . Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, y se espera que el cielo se torne muy nuboso hacia el mediodía.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 50% de posibilidades de lluvia en las primeras horas del día, aumentando a un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas. A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque las cantidades esperadas serán mínimas, con valores que no superarán los 0.4 mm.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 70% y el 84%, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas expuestas. La dirección del viento, combinada con la alta humedad, podría contribuir a un ambiente fresco y algo incómodo para actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la nubosidad podría dificultar la observación de las estrellas.

En resumen, el día en O Rosal se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvia escasa, especialmente durante la mañana y parte de la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día invernal, llevando ropa adecuada y considerando la posibilidad de lluvia en sus planes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.