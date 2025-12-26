El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente cubierto. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la madrugada, con una probabilidad de lluvia que alcanzará hasta el 80% en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 2 y 11 grados . Las mínimas se registrarán en las primeras horas, mientras que las máximas se alcanzarán hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío más intenso.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h, lo que podría contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada. Las rachas de viento serán más intensas durante la mañana y la tarde, especialmente en zonas abiertas. A pesar de la presencia de nubes y la posibilidad de lluvia, no se esperan tormentas significativas, aunque la probabilidad de tormenta también se sitúa en torno al 80% en las horas centrales del día.

La probabilidad de nieve es baja, con un 10% en las primeras horas y un 45% en la tarde, aunque las temperaturas no son lo suficientemente frías como para que se produzcan acumulaciones significativas. La nieve podría aparecer en las zonas más altas de los alrededores, pero en O Porriño, es poco probable que se materialice.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la nubosidad y la posible lluvia, especialmente en las horas de mayor precipitación. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente.

En resumen, el día en O Porriño se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frías. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones invernales y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.