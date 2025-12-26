El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 95% durante las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 8 grados hacia el mediodía.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con tormentas que podrían intensificarse en algunos momentos. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 5 mm en las horas más activas, especialmente entre las 4 y las 7 de la mañana. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 5 grados, lo que puede hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo. A medida que el día avance, el viento podría variar en dirección, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría generar un efecto de enfriamiento adicional. Durante la tarde, las temperaturas oscilarán entre 8 y 11 grados, con una ligera mejora en la sensación térmica, aunque seguirá siendo fresca.

Hacia la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad de que se produzcan lluvias, aunque estas serán más escasas en comparación con la mañana. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona.

A partir de la tarde-noche, el cielo comenzará a despejarse gradualmente, aunque aún se prevén algunas nubes y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, la sensación térmica se sitúe en torno a los 4 grados. El ocaso se producirá a las 18:08, marcando el final de un día invernal caracterizado por la inestabilidad meteorológica.

En resumen, O Grove experimentará un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones cambiantes y que tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.