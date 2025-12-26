El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 5 y 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las primeras horas, con un 80% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se anticipa que caigan entre 0.6 y 1 mm de lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en torno al 55% hasta las 7 de la tarde, con precipitaciones que podrían sumar hasta 0.2 mm.

El viento será un factor notable en la jornada, soplando principalmente del este y del sureste. Las rachas de viento alcanzarán velocidades de hasta 39 km/h en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que marcan los termómetros. La sensación térmica se situará entre los 2 y 4 grados, lo que sugiere que, aunque la temperatura real sea de 6 a 11 grados, la percepción del frío será más intensa debido al viento.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 5 grados. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y la posible lluvia, especialmente en las primeras horas del día.

En resumen, los habitantes de Nigrán deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que el viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que avance el día, aunque las lluvias disminuirán, el ambiente seguirá siendo fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.