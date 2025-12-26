El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente cubierto con lluvias escasas. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias a partir de la madrugada, con un acumulado que podría alcanzar hasta 1 mm en las horas más críticas.

La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 2 y 10 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 2 grados, aumentando ligeramente hacia la tarde, donde se espera alcanzar un máximo de 10 grados. Esta variación térmica, aunque moderada, puede resultar incómoda para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente por la sensación de frío que puede intensificarse con la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 80% durante la mayor parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación térmica más fría de lo que realmente marcan los termómetros. Los vientos, provenientes del sur y suroeste, serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de mayor frescura.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación será notable, alcanzando hasta un 90% en las horas de la mañana y disminuyendo a un 40% por la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Mos experimenten lluvias intermitentes, especialmente entre las 01:00 y las 13:00 horas. Las tormentas también son una posibilidad, con un 70% de probabilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar momentos de intensa lluvia.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del punto de congelación. Sin embargo, la posibilidad de nieve es baja, con un 10% de probabilidad en las primeras horas del día, lo que indica que las condiciones no son favorables para la formación de nieve en el área.

En resumen, el tiempo en Mos para el 26 de diciembre de 2025 será mayormente nublado, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que sugiere un día ideal para actividades en interiores y precaución para quienes deban salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.