El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 90% en los periodos iniciales, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 3 y 9 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de alrededor de 3 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se acumulen entre 0.1 y 4 mm a lo largo del día, con picos de lluvia más intensos en las primeras horas. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% entre las 07:00 y las 13:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la mañana.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que el día avance, el viento podría cambiar ligeramente de dirección, pero se mantendrá en niveles moderados.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00, con un leve aumento a 9 grados. Sin embargo, la probabilidad de tormentas y lluvias se mantendrá hasta el final del día, con una disminución gradual en la intensidad de las precipitaciones.

Los habitantes de Moraña deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que es un buen día para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores.

