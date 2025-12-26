El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado nuboso en la tarde y cubierto por la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la franja horaria de 01:00 a 07:00, donde se estima un 40% de posibilidad de lluvia, aumentando a un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es probable que los residentes de Mondariz experimenten lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.6 mm en las horas más activas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye, aunque se mantendrá un ambiente húmedo.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que la temperatura sube, la humedad se mantendrá en niveles elevados, lo que podría resultar en un ambiente algo incómodo para quienes estén al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescor. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 12 km/h. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, aunque hay una ligera posibilidad de que se presenten en las primeras horas del día, con un 20% de probabilidad. Sin embargo, es poco probable que afecte las actividades diarias.

Los habitantes de Mondariz deben prepararse para un día mayormente nublado con lluvias ligeras, especialmente en la mañana y parte de la tarde. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las bajas temperaturas y la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.