El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una transición a condiciones nubosas durante las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de muy nuboso y cubierto, especialmente en la tarde y la noche.

Las precipitaciones serán un factor importante a considerar. Se prevé que a partir de las 04:00 horas, la probabilidad de lluvia aumente significativamente, alcanzando un 80% en las primeras horas del día. Esto se traduce en una expectativa de lluvias ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en la madrugada y hasta 5 mm en las horas posteriores. La lluvia será más intensa entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde la probabilidad de tormenta también se eleva al 95%. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la probabilidad de precipitación disminuirá, aunque se mantendrán algunas posibilidades de lluvias ligeras.

Las temperaturas en Moaña oscilarán entre los 4 y 11 grados a lo largo del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 4 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 11 grados en la tarde. La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se espera que la sensación térmica se sitúe en torno a los 1 grado debido a la combinación de viento y humedad.

El viento soplará del sureste, con velocidades que variarán entre 10 y 29 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. En la tarde, el viento cambiará ligeramente hacia el este, manteniendo velocidades moderadas.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para condiciones húmedas y ventosas, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.