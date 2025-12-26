El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% entre las 00:00 y las 07:00. Durante este periodo, se espera una precipitación acumulada de hasta 2 mm, lo que podría generar condiciones de humedad elevada y un ambiente fresco.
A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Entre las 08:00 y las 13:00, el cielo seguirá cubierto con tormentas, y se prevé que la precipitación aumente, alcanzando hasta 5 mm en este intervalo. La temperatura oscilará entre los 4 y 6 grados , lo que, combinado con una humedad relativa que rondará el 84%, generará una sensación de frío notable.
Durante la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 19:00, la situación no mejorará significativamente. Las tormentas persistirán, y se anticipa que la lluvia sea escasa pero constante, con acumulaciones de hasta 1 mm. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 10 grados , pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y el viento.
El viento, que soplará del sureste, alcanzará velocidades de hasta 29 km/h, con ráfagas que podrían superar los 30 km/h en momentos de tormenta. Esto podría generar un ambiente ventoso y fresco, especialmente en áreas expuestas. A medida que caiga la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de tormenta disminuirá ligeramente, aunque seguirá siendo significativa.
Hacia el final del día, entre las 20:00 y las 23:00, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a estabilizarse, con una disminución en la intensidad de las tormentas. La temperatura descenderá a alrededor de 5 grados , y la humedad se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a una sensación de frío persistente.
En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y tormentas, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones de lluvia y viento, y tomar precauciones al salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.
