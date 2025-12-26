El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 6 grados . La sensación térmica será ligeramente más baja, alcanzando valores de 1 a 4 grados, lo que sugiere que los habitantes deben abrigarse adecuadamente si planean salir.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea alta, alcanzando un 90% entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 100% entre las 7 y las 1 de la tarde. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1.3 mm en total. Las tormentas también serán un factor a considerar, con una probabilidad del 90% en las primeras horas y del 95% durante la mañana.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 35 km/h. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con la humedad del ambiente. A medida que el día avance, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 5 a 7 grados , con una ligera mejora en la sensación térmica hacia la tarde.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, aunque se espera que las lluvias sean menos intensas. La probabilidad de precipitación disminuirá, pero aún se mantendrá en torno al 70% entre las 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 8 a 10 grados, lo que podría ofrecer un breve respiro del frío matutino.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura que descenderá nuevamente a los 4 grados. La sensación térmica se mantendrá baja, por lo que se recomienda a los residentes de Meaño que se preparen para un final de jornada fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el cierre de un día que, aunque gris y lluvioso, también ofrecerá momentos de calma entre las tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.