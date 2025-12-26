El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 85% y una probabilidad de precipitación del 90% entre la 1:00 y las 7:00. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados , lo que generará una sensación térmica que podría llegar a ser de 1 grado en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Se prevé que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en el periodo de la mañana. La intensidad del viento también será notable, con ráfagas que alcanzarán los 33 km/h desde el sureste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

Durante la tarde, la situación no mejorará significativamente. Las tormentas y las lluvias escasas persistirán, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 7:00 y las 13:00. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 4 grados, y la sensación térmica podría descender a 0 grados en algunos momentos. El viento seguirá soplando desde el sureste, con velocidades que podrían alcanzar los 45 km/h, lo que contribuirá a un ambiente frío y húmedo.

A partir de la tarde, se espera que las condiciones comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 10 grados hacia el final del día, pero la sensación térmica seguirá siendo baja, rondando los 5 grados. Las lluvias se volverán menos frecuentes, aunque no se descartan chubascos aislados.

En la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 3 grados. La probabilidad de tormenta disminuirá a 0% entre las 19:00 y la medianoche, lo que sugiere un final de jornada más tranquilo en comparación con las horas anteriores.

En resumen, el 26 de diciembre en Marín será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, y un ambiente frío que requerirá abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.