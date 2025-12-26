El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica condiciones de "Cubierto" hasta el periodo 04. A partir de las 01:00, la situación se tornará más inestable, con un 90% de probabilidad de tormenta y precipitaciones que alcanzarán hasta 0.9 mm en este periodo.

Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 0 grados, con una sensación térmica que podría descender hasta -4 grados, lo que sugiere que la percepción del frío será notable. A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando hasta 6 grados en las horas de la tarde, aunque la sensación térmica seguirá siendo más baja debido a la presencia del viento.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 21 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 35 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y temperaturas frías podría hacer que la sensación térmica sea aún más gélida, especialmente en las primeras horas del día.

A partir de las 12:00, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo desfavorables, con un 80% de probabilidad de tormenta y precipitaciones que podrían acumular hasta 0.2 mm. Las condiciones de "Cubierto con tormenta y lluvia escasa" se mantendrán hasta el periodo 09, lo que indica que la inestabilidad persistirá durante gran parte de la jornada.

En la tarde, aunque las temperaturas alcanzarán su punto máximo, la probabilidad de precipitaciones disminuirá, pero no se descartan lluvias ligeras. La sensación térmica mejorará ligeramente, pero seguirá siendo fría, con valores que rondarán entre -1 y 2 grados.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, con mínimas que podrían llegar a 0 grados. La probabilidad de tormentas y precipitaciones se reducirá a cero en las últimas horas del día, permitiendo que el tiempo se estabilice un poco antes de finalizar la jornada.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo frío y cubierto, con lluvias y tormentas en las horas centrales, lo que requerirá que los habitantes se preparen adecuadamente para las condiciones invernales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.