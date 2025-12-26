El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 90% y una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 9 grados , lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente con vientos que alcanzarán rachas de hasta 33 km/h.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 grados, con una sensación térmica que podría descender a 3 grados debido al viento del sur que soplará a 10 km/h. La probabilidad de lluvia será significativa, con acumulaciones que podrían llegar a 9 mm en las primeras horas del día. A partir de la tarde, la situación meteorológica no mejorará mucho, ya que el cielo seguirá cubierto y las tormentas continuarán siendo una posibilidad.

Durante la tarde, las temperaturas podrían alcanzar un máximo de 9 grados, pero la sensación térmica se mantendrá en torno a los 5 grados. Las rachas de viento se intensificarán, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente incómodo para actividades al aire libre. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que los residentes y visitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

Hacia el final del día, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que caiga a 6 grados por la noche. La probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche fría y húmeda. Las condiciones de viento se estabilizarán, pero seguirán siendo notables, con velocidades que rondarán los 9 km/h.

En resumen, el 26 de diciembre en A Illa de Arousa se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, probabilidad de tormentas y lluvias, y temperaturas frescas. Se recomienda a la población que tome precauciones, especialmente si planean salir, y que se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.