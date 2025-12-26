El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará despejado, pero a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan cubriendo el cielo, especialmente en las horas centrales.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 7 y 11 grados . Durante la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 7 grados, aumentando ligeramente a 10 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 65% y el 85%, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

En cuanto a la precipitación, se prevé que haya lluvias ligeras, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% entre las 07:00 y las 13:00 horas, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría llegar a ser de hasta 3 mm, con chubascos más intensos en algunos momentos.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 20 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 80% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 95% entre las 07:00 y las 13:00 horas. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas inestables, especialmente durante la mañana y la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda precaución al conducir y realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en A Guarda se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, mientras se mantiene un ojo en el tiempo cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.