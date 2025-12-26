El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 80% en las primeras horas y un 95% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es probable que los residentes experimenten chubascos intermitentes, especialmente durante la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , alcanzando su punto máximo hacia el mediodía. A pesar de las condiciones invernales, la sensación térmica se mantendrá un par de grados por debajo de la temperatura real, debido a la presencia del viento. Este soplará del sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas más activas del día. Esto generará una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

A medida que avance la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos nubosos y la posibilidad de lluvias ligeras. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, lo que podría generar momentos de inestabilidad en el tiempo. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores cercanos a los 5 grados .

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de nieve es baja, con un 10% en las primeras horas del día, no se descarta completamente la posibilidad de que se produzcan algunos copos en las zonas más altas de Gondomar, especialmente si las temperaturas bajan más de lo esperado.

Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se aconseja evitar actividades al aire libre que puedan verse afectadas por la lluvia y el viento fuerte. Además, es recomendable conducir con precaución, ya que las carreteras pueden estar resbaladizas debido a la lluvia.

En resumen, el día de hoy en Gondomar se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable que acentuará la sensación de frío. Mantenerse informado y preparado será clave para afrontar las condiciones climáticas de este 26 de diciembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.