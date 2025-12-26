El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una probabilidad de precipitación del 80% y una temperatura que rondará los 0°C. La sensación térmica será de -3°C, lo que sugiere que la percepción del frío será notablemente más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a 1°C, con una ligera posibilidad de nieve, especialmente en las primeras horas, donde se prevé una acumulación de hasta 0.2 cm. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando el 90% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar condiciones inestables y potencialmente peligrosas en las carreteras.

Durante la tarde, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando hasta 4°C, pero el cielo seguirá cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 2 mm, lo que, aunque no es excesivo, podría contribuir a un ambiente húmedo y frío. La sensación térmica seguirá siendo baja, con valores que oscilarán entre -1°C y -2°C.

El viento soplará del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Esto, combinado con la humedad y las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. Se recomienda a los residentes que se abriguen adecuadamente y eviten salir a la intemperie sin la protección necesaria.

Hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y aunque la probabilidad de precipitación disminuirá, el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las últimas horas del día se caracterizarán por cielos despejados, pero las temperaturas se mantendrán frías, alrededor de 2°C, con una sensación térmica que podría bajar a -1°C.

En resumen, el día en Forcarei se presentará con un tiempo invernal, donde la combinación de nubes, viento y bajas temperaturas creará un ambiente frío y potencialmente incómodo. Se aconseja a la población que tome precauciones, especialmente al conducir y al realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.