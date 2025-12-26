El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Forcarei según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 26 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una probabilidad de precipitación del 80% y una temperatura que rondará los 0°C. La sensación térmica será de -3°C, lo que sugiere que la percepción del frío será notablemente más intensa.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a 1°C, con una ligera posibilidad de nieve, especialmente en las primeras horas, donde se prevé una acumulación de hasta 0.2 cm. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando el 90% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar condiciones inestables y potencialmente peligrosas en las carreteras.
Durante la tarde, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando hasta 4°C, pero el cielo seguirá cubierto, con tormentas y lluvias intermitentes. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 2 mm, lo que, aunque no es excesivo, podría contribuir a un ambiente húmedo y frío. La sensación térmica seguirá siendo baja, con valores que oscilarán entre -1°C y -2°C.
El viento soplará del sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Esto, combinado con la humedad y las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. Se recomienda a los residentes que se abriguen adecuadamente y eviten salir a la intemperie sin la protección necesaria.
Hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y aunque la probabilidad de precipitación disminuirá, el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las últimas horas del día se caracterizarán por cielos despejados, pero las temperaturas se mantendrán frías, alrededor de 2°C, con una sensación térmica que podría bajar a -1°C.
En resumen, el día en Forcarei se presentará con un tiempo invernal, donde la combinación de nubes, viento y bajas temperaturas creará un ambiente frío y potencialmente incómodo. Se aconseja a la población que tome precauciones, especialmente al conducir y al realizar actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.
