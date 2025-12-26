El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y húmedo, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 2 y 4 grados . La sensación térmica será aún más fría, alcanzando valores de hasta -1 grado, lo que podría hacer que los habitantes sientan un frío más intenso.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá elevada, con un 95% de posibilidades de lluvia durante las primeras horas, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Se espera que las precipitaciones sean escasas, con acumulados que podrían llegar a 2 mm en total. Sin embargo, la combinación de tormentas y lluvia ligera podría generar momentos de incomodidad para quienes se desplacen por la localidad.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 31 km/h en las horas más activas, lo que podría contribuir a una sensación de frío aún mayor. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con 6 km/h en la madrugada y aumentando gradualmente, alcanzando picos de 28 km/h en la tarde. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se prevé que las tormentas disminuyan en intensidad. La temperatura máxima alcanzará los 6 grados , pero la sensación térmica podría mantenerse en valores más bajos debido al viento persistente. Las probabilidades de tormenta se mantendrán en un 45% entre las 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que aún podrían producirse chubascos aislados.

En cuanto a la nieve, aunque se han registrado probabilidades de nieve en días anteriores, hoy no se espera acumulación significativa, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve. Sin embargo, la posibilidad de nieve ligera no se puede descartar en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas más elevadas.

Los habitantes de A Estrada deben prepararse para un día frío y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos adecuados para enfrentar las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.