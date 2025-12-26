El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 90% hasta las 07:00 horas. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 5 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría, especialmente con la humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se prevé que las condiciones se mantengan inestables, con lluvias ligeras que podrían acumular hasta 4 mm en el periodo de 01:00 a 07:00 horas. La probabilidad de precipitación se mantendrá alta, con un 95% entre las 07:00 y las 13:00 horas, lo que sugiere que los habitantes de Cuntis deben estar preparados para condiciones de lluvia intermitente y posibles tormentas.

El viento soplará del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 26 km/h durante la mañana. Esta combinación de viento y humedad puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 4 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá gradualmente, aunque aún se esperan algunas lloviznas. La probabilidad de tormenta también disminuirá a un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría ofrecer un respiro a los que buscan disfrutar de actividades al aire libre.

Hacia el final del día, el cielo se despejará, y se espera que las temperaturas caigan a 2 grados por la noche. La humedad relativa comenzará a descender, lo que podría hacer que la noche sea más fresca y agradable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la sensación de frío persistirá debido a la combinación de temperaturas bajas y vientos del este que alcanzarán hasta 10 km/h.

En resumen, el día de hoy en Cuntis se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas en la mañana, mejorando ligeramente hacia la tarde, pero manteniendo un ambiente fresco y húmedo. Se aconseja a los residentes estar preparados para las condiciones cambiantes y abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.