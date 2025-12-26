El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que comenzará en torno a los 3 grados , aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando hasta 8 grados en las horas más cálidas.

La precipitación será un factor importante, con valores que oscilarán entre 0.1 mm en las primeras horas y hasta 2 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de lluvia es del 100% entre la 1 y las 7 de la mañana, y se mantendrá alta, con un 95% de probabilidad de tormenta en el mismo periodo. A medida que el día avanza, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución en la intensidad de las precipitaciones.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayoría de las horas. Esto contribuirá a una sensación de frío, a pesar de las temperaturas que, aunque moderadas, no serán suficientes para contrarrestar la humedad.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 2 grados hacia el final del día. La probabilidad de tormenta disminuirá significativamente después de las 7 de la tarde, aunque las condiciones seguirán siendo inestables.

En resumen, los habitantes de Catoira deben prepararse para un día de clima invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda llevar ropa adecuada y estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.