El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cangas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 26 de diciembre de 2025, Cangas se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 80% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, y un 95% entre las 7:00 y las 1:00 de la tarde. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan tormentas, acompañadas de lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La sensación térmica será un poco más baja, con valores que rondarán entre los 2 y 11 grados, lo que indica que, aunque las temperaturas no sean extremadamente frías, la combinación de viento y humedad puede hacer que se sienta más fresco de lo que realmente es.
En cuanto a la precipitación, se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 3 mm en las horas de mayor actividad, especialmente entre las 6:00 y las 9:00 de la mañana. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que hacia la tarde y la noche, las condiciones mejoren, permitiendo que el cielo se despeje en algunos momentos.
El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Las velocidades del viento serán más moderadas por la mañana, pero se intensificarán a medida que el día avance, especialmente entre las 12:00 y las 3:00 de la tarde.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas tenderán a estabilizarse, con cielos más despejados y temperaturas que descenderán nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena en general, aunque se recomienda precaución en las primeras horas del día debido a la posibilidad de tormentas y lluvias.
En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un tiempo inestable, con tormentas y lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de una mejora gradual hacia la tarde y la noche. Es recomendable estar preparado para las variaciones del tiempo y disfrutar de las horas más despejadas que se prevén para el final del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.
