El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados , lo que puede generar una sensación térmica de alrededor de 4 grados, especialmente en las horas más frías de la mañana.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Entre las 7:00 y las 13:00, la probabilidad de tormenta se eleva al 95%, lo que indica que los habitantes de Cambados deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 8 grados , aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca, con valores que oscilarán entre 3 y 5 grados.

Durante la tarde, la situación no mejorará significativamente. Entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, con un 75% de posibilidades de lluvia. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 9 grados, pero la sensación térmica podría descender a 7 grados, lo que podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo que realmente es. Los vientos, que soplarán principalmente del sureste, alcanzarán velocidades de hasta 33 km/h, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura.

A partir de las 19:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 6 grados por la noche. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 4 grados, lo que sugiere que será un final de jornada fresco y húmedo.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas y lluvias, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Los residentes deben estar preparados para condiciones frescas y ventosas, y es recomendable llevar ropa adecuada para el tiempo y estar atentos a posibles alertas meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.