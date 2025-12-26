El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cambados según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 26 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 6 grados , lo que puede generar una sensación térmica de alrededor de 4 grados, especialmente en las horas más frías de la mañana.
A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Entre las 7:00 y las 13:00, la probabilidad de tormenta se eleva al 95%, lo que indica que los habitantes de Cambados deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 8 grados , aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca, con valores que oscilarán entre 3 y 5 grados.
Durante la tarde, la situación no mejorará significativamente. Entre las 13:00 y las 19:00, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, con un 75% de posibilidades de lluvia. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 9 grados, pero la sensación térmica podría descender a 7 grados, lo que podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo que realmente es. Los vientos, que soplarán principalmente del sureste, alcanzarán velocidades de hasta 33 km/h, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura.
A partir de las 19:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 6 grados por la noche. La sensación térmica se mantendrá en torno a los 4 grados, lo que sugiere que será un final de jornada fresco y húmedo.
En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas y lluvias, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Los residentes deben estar preparados para condiciones frescas y ventosas, y es recomendable llevar ropa adecuada para el tiempo y estar atentos a posibles alertas meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.
