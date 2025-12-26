El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% entre las 00:00 y las 07:00. Durante este periodo, se espera una precipitación acumulada de aproximadamente 4 mm, lo que indica un inicio de jornada bastante húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones seguirán siendo adversas, con tormentas y lluvias escasas que persistirán hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. El cielo continuará cubierto, con tormentas y lluvias que se prolongarán hasta las 13:00, cuando la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 100%. Se prevé que la lluvia acumulada durante este periodo sea de alrededor de 2 mm. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 9 grados , lo que, combinado con la alta humedad, hará que la sensación térmica sea más baja.

En la tarde, la situación comenzará a estabilizarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. La probabilidad de tormenta disminuirá a un 65% entre las 13:00 y las 19:00, pero aún se esperan lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 8 y 9 grados , con una ligera mejora en la sensación térmica a medida que se acerque la noche.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que podría aportar algo de frescura al ambiente. A medida que caiga la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, y aunque el cielo seguirá cubierto, las probabilidades de lluvia disminuirán considerablemente. La temperatura descenderá a alrededor de 4 grados hacia el final del día.

En resumen, el 26 de diciembre en Caldas de Reis será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias que afectarán la jornada, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones y se preparen para un día húmedo y fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.