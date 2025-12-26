El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El 26 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 95% entre las 00:00 y las 07:00. Durante este periodo, se espera una precipitación acumulada de aproximadamente 4 mm, lo que indica un inicio de jornada bastante húmedo.
A medida que avance la mañana, las condiciones seguirán siendo adversas, con tormentas y lluvias escasas que persistirán hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 3 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.
A partir de la tarde, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. El cielo continuará cubierto, con tormentas y lluvias que se prolongarán hasta las 13:00, cuando la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 100%. Se prevé que la lluvia acumulada durante este periodo sea de alrededor de 2 mm. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 9 grados , lo que, combinado con la alta humedad, hará que la sensación térmica sea más baja.
En la tarde, la situación comenzará a estabilizarse ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. La probabilidad de tormenta disminuirá a un 65% entre las 13:00 y las 19:00, pero aún se esperan lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 8 y 9 grados , con una ligera mejora en la sensación térmica a medida que se acerque la noche.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que podría aportar algo de frescura al ambiente. A medida que caiga la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, y aunque el cielo seguirá cubierto, las probabilidades de lluvia disminuirán considerablemente. La temperatura descenderá a alrededor de 4 grados hacia el final del día.
En resumen, el 26 de diciembre en Caldas de Reis será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias que afectarán la jornada, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los habitantes y visitantes que tomen precauciones y se preparen para un día húmedo y fresco.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.
- Vitrasa se despide (¿para siempre?) de uno de sus símbolos en Vigo
- La plantilla de Amazon en O Porriño calcula que la mitad de los paquetes no se repartirán por la huelga
- Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma: «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»
- Muere el hermano del alcalde de Vigo y padre del exsecretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero
- El restaurante más bonito del interior de Galicia: un molino reformado con una mágica terraza junto al río
- Las pensiones mínimas que cobran 200.000 gallegos subirán más del 7%
- Cuarenta años repitiendo COU
- Davila 23/12/2025