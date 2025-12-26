El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica condiciones de tormenta y lluvia escasa, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana. La probabilidad de precipitación alcanzará el 90% entre la 1:00 y las 7:00, y se mantendrá en un 100% entre las 7:00 y las 13:00, lo que sugiere que las primeras horas del día serán las más propensas a la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 11 grados . A primera hora, se registrarán temperaturas de 5 grados, que irán aumentando ligeramente a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 11 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en las primeras horas, donde se espera que se sienta como si estuviera entre 2 y 3 grados, debido a la combinación de la temperatura y el viento.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 12:00 y las 13:00. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 30 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente inestable.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, con una disminución en la probabilidad de tormentas y lluvias. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto y se espera que las temperaturas comiencen a descender nuevamente hacia la noche. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y el viento, así que es importante tener precaución si se viaja por la zona.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de una buena lectura o una película, mientras se espera que las condiciones mejoren en los días siguientes.

