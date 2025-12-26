El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y tormentoso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de tormenta que alcanzará el 95% en los periodos de la mañana y la tarde. Las condiciones meteorológicas sugieren que se producirán precipitaciones significativas, especialmente entre las 01:00 y las 13:00, con acumulaciones que podrían llegar a los 4 mm en las horas más intensas.

La temperatura durante el día se mantendrá fresca, oscilando entre los 3 y 10 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 3 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 10 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día.

El viento soplará del sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con un 60% de posibilidades de tormenta entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, hacia la noche, la actividad tormentosa comenzará a disminuir, y se espera que el cielo se despeje gradualmente, permitiendo que las estrellas sean visibles después de las 21:00.

En cuanto a la nieve, no se anticipan precipitaciones en forma de nieve, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación. Sin embargo, la posibilidad de nieve se incrementa ligeramente en las primeras horas del día, aunque se espera que no se materialice.

Los residentes de Barro deben estar preparados para un día invernal, con condiciones climáticas que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles inundaciones o desbordamientos en áreas propensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.