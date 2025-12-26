El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica condiciones muy nubosas y la posibilidad de tormenta, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación alcanzará hasta el 95% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que sea escasa en comparación con la intensidad de las tormentas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 11 grados , con un leve aumento hacia la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de alrededor de 7 grados, que se mantendrán estables hasta el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 11 grados, proporcionando un ligero alivio en medio de las condiciones invernales.

La sensación térmica será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga entre 3 y 11 grados a lo largo del día. Esto significa que, aunque las temperaturas puedan parecer moderadas, la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más frío, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que las ráfagas de viento alcancen hasta 39 km/h, con dirección predominante del sureste. Esto podría generar una sensación de mayor frío y contribuir a la inestabilidad del tiempo. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con cielos despejados y temperaturas que descenderán a alrededor de 6 grados. Sin embargo, la posibilidad de tormentas y lluvias escasas persistirá hasta el final del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día en Baiona se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, probabilidad de tormentas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.