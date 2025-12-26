El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 26 de diciembre

El 26 de diciembre de 2025, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. La jornada comenzará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:00. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con períodos de cielo poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 06:00.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 2 y 3 grados durante las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 11 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, con valores que podrían descender hasta -3 grados en las primeras horas, debido a la presencia de viento.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 42 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 04:00 y las 07:00. Esta combinación de viento y temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, con un leve riesgo de lluvia escasa hacia el final de la jornada, especialmente entre las 12:00 y las 13:00, donde la probabilidad de precipitación se sitúa en un 20%. Sin embargo, las posibilidades de tormenta son mínimas, con un 0% de probabilidad en las horas posteriores a la 01:00.

A medida que se acerque la tarde, la nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se cubra completamente hacia las 15:00, con condiciones de cielo cubierto que podrían persistir hasta el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores de 2 grados a partir de las 22:00.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas frescas, con un leve riesgo de lluvia escasa. Los habitantes y visitantes de la localidad podrán disfrutar de un día mayormente seco, aunque se recomienda abrigarse debido a las bajas temperaturas y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-25T20:57:12.