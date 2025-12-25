El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 55% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque el sol ayudará a mitigar el frío.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 7 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

A medida que avance la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. Sin embargo, hacia el final del día, existe una probabilidad del 60% de que se registren lluvias ligeras, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas. Esto podría coincidir con el ocaso, que se producirá a las 18:07, por lo que es aconsejable tener un paraguas a mano si se planea salir por la noche.

La probabilidad de tormentas es baja durante todo el día, lo que sugiere que las condiciones climáticas serán bastante estables, aunque con un ligero aumento en la inestabilidad hacia la noche. En general, el día de Navidad en Vilanova de Arousa se perfila como una jornada mayormente soleada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque con la precaución de que las condiciones pueden cambiar hacia la noche.

En resumen, el tiempo en Vilanova de Arousa para el 25 de diciembre será predominantemente despejado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda disfrutar del día al aire libre, pero estar preparados para posibles lluvias ligeras al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.