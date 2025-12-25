El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto más cálido durante la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 7 grados hacia la noche. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a un 68% al final del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

El viento será un factor notable, soplando desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 11 y 29 km/h. Durante las primeras horas, la brisa será más suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, existe una probabilidad de lluvia escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm. La probabilidad de tormentas es baja, aunque se incrementa ligeramente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde se estima un 65% de posibilidad de tormenta, aunque esto no debería afectar significativamente la jornada.

La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 18:07. Este día de Navidad en Vilagarcía de Arousa promete ser una jornada agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero viento y la necesidad de abrigo en las horas más frescas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.