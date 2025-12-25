El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Vilaboa se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable para disfrutar de las festividades navideñas. Desde la medianoche hasta la tarde, la visibilidad será óptima, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 10 grados . La mañana comenzará fresca, con termómetros marcando 8 grados a las 00:00 y 01:00, descendiendo a 6 grados entre las 02:00 y las 05:00. A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 10 grados a las 13:00 y 14:00, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin el inconveniente del frío extremo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% durante las primeras horas y descendiendo gradualmente hasta un 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire será fresco, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el norte con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán alrededor de las 11:00, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana. Sin embargo, el viento será ligero en general, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y apacible.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias ni nieve que interrumpan las celebraciones. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la idea de un día sereno y propicio para actividades al aire libre.

A medida que el sol se ponga a las 18:07, la temperatura comenzará a descender nuevamente, pero el cielo despejado permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 4 grados hacia el final del día.

En resumen, el 25 de diciembre en Vilaboa será un día ideal para celebrar la Navidad, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin la amenaza de lluvia, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de las tradiciones navideñas al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El 25 de diciembre de 2025, Redondela se despertará bajo un cielo completamente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de las festividades navideñas al aire libre. Desde la medianoche hasta la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será del 70%, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable.

El 25 de diciembre de 2025, Soutomaior disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el mediodía, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 70%, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.