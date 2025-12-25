El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 25 de diciembre

El 25 de diciembre de 2025, Vigo se despertará con un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable para disfrutar de las festividades navideñas. Desde la madrugada hasta el atardecer, la visibilidad será óptima, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y realcen el ambiente festivo. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto más cálido alrededor del mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% y descendiendo a lo largo del día hasta llegar a un 61% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para las actividades al aire libre. Los vientos soplarán predominantemente del este, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esta brisa suave será un complemento perfecto para el tiempo soleado, haciendo que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 25% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Sin embargo, es poco probable que se materialicen lluvias significativas, lo que permitirá que los vigueses disfruten de sus tradiciones navideñas sin preocuparse por el mal tiempo.

La tarde se presentará como el momento ideal para pasear por las calles decoradas de la ciudad, disfrutar de las luces navideñas y participar en las actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el inicio de la noche, que se prevé igualmente despejada. Esto permitirá que las familias y amigos se reúnan para celebrar la Nochebuena bajo un cielo estrellado.

En resumen, el 25 de diciembre en Vigo será un día perfecto para disfrutar de las festividades al aire libre, con un tiempo soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. La combinación de un cielo despejado y una suave brisa hará que sea un día memorable para todos los que celebren la Navidad en la ciudad.

El tiempo en otros municipios

El 25 de diciembre de 2025, Cangas disfrutará de un día mayormente despejado, con cielos claros que se mantendrán durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta el mediodía, las condiciones meteorológicas serán ideales para actividades al aire libre, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alrededor del 77% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al amanecer.

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 84% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 25 de diciembre de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-24T20:57:11.